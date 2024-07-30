Испания разрешила подсанкционному фрегату «Штандарт» зайти в свой порт

Управление торгового флота Испании разрешило фрегату «Штандарт», построенному в Петербурге, зайти в порт страны, несмотря на европейские санкции. Об этом во вторник, 30 июля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу испанского ведомства.



Историческому кораблю разрешили «вынужденный заход» на время, необходимое для «проведения операций по снабжению и замене» некоторых частей судно.



Эти операции должны сделаны «сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее», добавили в управлении торгового флота Испании,



Не уточняется, в какой именно порт зайдет парусник. Недавно «Штандарт» находился около испанского острова Илья-де-Ароуса, где стоял на якоре в бухте. После неудачных переговоров с властями капитан корабля Владимир Мартусь рассказал, что экипаж после неудачных переговоров с морскими властями Испании покинет испанские территориальные воды.

