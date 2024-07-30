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    Испания разрешила подсанкционному фрегату «Штандарт» зайти в свой порт

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    Управление торгового флота Испании разрешило фрегату «Штандарт», построенному в Петербурге, зайти в порт страны, несмотря на европейские санкции. Об этом во вторник, 30 июля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу испанского ведомства.

    Историческому кораблю разрешили «вынужденный заход» на время, необходимое для «проведения операций по снабжению и замене» некоторых частей судно.

    Эти операции должны сделаны «сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее», добавили в управлении торгового флота Испании,

    Не уточняется, в какой именно порт зайдет парусник. Недавно «Штандарт» находился около испанского острова Илья-де-Ароуса, где стоял на якоре в бухте. После неудачных переговоров с властями капитан корабля Владимир Мартусь рассказал, что экипаж после неудачных переговоров с морскими властями Испании покинет испанские территориальные воды.

    «Фонтанка» обратилась к капитану «Штандарта» за подтверждением.

    Исторический фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, из-за европейских санкций не впустили в порты Франции и Испании. Недавно экипаж поднял якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды. После этого парусник находился в бухте у небольшого испанского острова. Местные жители привозили воду, а команда могла при помощи шлюпки выходить на берег. Переговоры с морскими властями Испании прошли на корабле.

    В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.

    Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.

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