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    «Штандарт» покидает территориальные воды Испании после неудачных переговоров с властями

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    Фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, уходит из испанских территориальных вод. Местные власти выслушали доводы экипажа, но не дали разрешения войти в порт. Об этом в субботу, 27 июля, капитан парусника Владимир Мартусь сообщил «Фонтанке».

    Предоставлено «Фонтанке.ру»

    «Морская администрация, выслушав наши доводы, к сожалению, не встала на нашу сторону, невзирая на то, что мы нуждаемся в запасных частях для генератора, что у нас недостаточный запас еды и воды», — рассказал он.

    Сейчас «Штандарт» покинет территориальные воды Испании и выйдет в открытое море. Отсюда экипаж снова попробует провести переговоры.

    Мартусь добавил, что ему было приятно посмотреть, как «Штандарту» помогали местные жители. Они приплыли на сапах, помогли команде поднять якорь и подарили кастрюлю шашлыка.

    Исторический фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, из-за европейских санкций не впустили в порты Франции и Испании. Недавно экипаж поднял якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды. После этого парусник находился в бухте у небольшого испанского острова. Местные жители привозили воду, а команда могла при помощи шлюпки выходить на берег. Переговоры с морскими властями Испании прошли на корабле.

    В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.

    Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.

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