«Штандарт» покидает территориальные воды Испании после неудачных переговоров с властями

Фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, уходит из испанских территориальных вод. Местные власти выслушали доводы экипажа, но не дали разрешения войти в порт. Об этом в субботу, 27 июля, капитан парусника Владимир Мартусь сообщил «Фонтанке».

«Морская администрация, выслушав наши доводы, к сожалению, не встала на нашу сторону, невзирая на то, что мы нуждаемся в запасных частях для генератора, что у нас недостаточный запас еды и воды», — рассказал он.



Сейчас «Штандарт» покинет территориальные воды Испании и выйдет в открытое море. Отсюда экипаж снова попробует провести переговоры.