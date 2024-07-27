«Штандарт» покидает территориальные воды Испании после неудачных переговоров с властями

Фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, уходит из испанских территориальных вод. Местные власти выслушали доводы экипажа, но не дали разрешения войти в порт. Об этом в субботу, 27 июля, капитан парусника Владимир Мартусь сообщил «Фонтанке».
Предоставлено «Фонтанке.ру»
«Морская администрация, выслушав наши доводы, к сожалению, не встала на нашу сторону, невзирая на то, что мы нуждаемся в запасных частях для генератора, что у нас недостаточный запас еды и воды», — рассказал он.
Сейчас «Штандарт» покинет территориальные воды Испании и выйдет в открытое море. Отсюда экипаж снова попробует провести переговоры.
Мартусь добавил, что ему было приятно посмотреть, как «Штандарту» помогали местные жители. Они приплыли на сапах, помогли команде поднять якорь и подарили кастрюлю шашлыка.
Исторический фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, из-за европейских санкций не впустили в порты Франции и Испании. Недавно экипаж поднял якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды. После этого парусник находился в бухте у небольшого испанского острова. Местные жители привозили воду, а команда могла при помощи шлюпки выходить на берег. Переговоры с морскими властями Испании прошли на корабле.
В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.