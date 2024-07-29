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    К станции метро «Театральная» начнут прокладывать вертикальную шахту. Консерватория должна выдержать

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    КГИОП опубликовал акт государственной историко-культурной экспертизы по сохранению здания консерватории на Театральной площади и памятника Римскому-Корсакову. Причина — там начнут заглубляться к станции метро «Театральная».

    Акт опубликован 29 июля, он необходим для «проходки вертикальной инженерной коммуникации метрополитена». «Проектом предусмотрены работы по бурению скважин ОВУ-610 и СУ-625, — говорится в документации. — Участок проектируемых работ расположен между объектами культурного наследия федерального значения –«Консерватория» и «Памятник композитору Римскому-Корсакову Н. А.». На обозначенном участке планируется выполнить технологическую скважину метрополитена, функциональным предназначением которой является размещение внутри нее инженерных коммуникаций». Глубина скважины — 54,5 метра.

    Здание консерватории расположено на расстоянии 11,3 м от места бурения скважины, памятник — около 13 метров, «объекты находятся в границах предварительно назначенной зоны влияния — 30 м». Эксперты считают, что технология позволяет не опасаться динамических воздействий, а «для контроля случайных воздействий при отклонениях от стандартной технологии производства работ предусмотрено проведение геотехнического мониторинга».

    В последнее время такой мониторинг в связи со строительством метро ведет ООО «ИСП "Геореконструкция"». Измерения за 2021–2024 годы установили, что «максимальная суммарная осадка по осадочным маркам составила 6 мм», не превысив допустимых значений, раскрытия трещин по установленным трещиномерам не произошло, как и увеличения старых, опасных динамических воздействий контроль вибрации не показал.

    В итоге эксперт выдал положительное заключение на проектную документацию по сохранению памятников при сооружении шахты.

    Напомним, в консерватории заканчивается многолетняя реставрация, там идет интерьерная часть работ. Между тем под землей сооружают станцию метро «Театральная» оранжевой линии между «Спасской» и «Горным институтом». Сам участок собираются достроить осенью, однако «Театральная» пока не обзавелась выходами и будет работать на прогон. Первый выход ожидается на месте нынешнего Дома быта только в 2028 году.

    На вибрации от проведения подземных работ неоднократно жаловался художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, он же выступал против сооружения выхода непосредственно на Театральной площади. В последний раз он высказался весной: «У нас каждый день дрожит здание». В «Метрострое Северной столицы» ответили, что уже давно не ведут на глубине никаких работ, которые могут оказывать динамическое воздействие, проходческая техника не используется.

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