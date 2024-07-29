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    Туристы два часа стояли в очереди в Меншиковский дворец, потом приехала Росгвардия

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    Росгвардия приезжала угомонить очередь в Меншиковский дворец в Ломоносове после того, как посетители были вынуждены ждать у входа в памятник более двух часов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки» Александр

    В субботу, 27 июля, туристы купили билеты на посещение Меншиковского дворца на 15:15. Тем не менее посетителям пришлось ждать более двух часов у входа во дворец. Как итог — образовалась давка, которую в администрации связали с «непрофессиональной работой туристической компании».

    После того, как туристы все-таки попали в помещение, сработала пожарная сигнализация, и всех выгнали на улицу. Как отмечают во дворце, предпринятые действия связаны с тем, что группа от туристической компании решила пройти в здание во время сеанса для индивидуальных посетителей, минуя очередь.

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    Как отмечает читатель «Фонтанки», посетителям не давали каких-либо разъяснений о происходящем. Позже вызвали наряд Росгвардии.

    В администрации добавляют, что сейчас принимают все меры для того, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не повторилось, и приносят извинения своим гостям.

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