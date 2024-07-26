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    В России в полтора раза увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах

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    В России увеличили выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Соответствующее постановление опубликовали 26 июля на сайте правительства.

    Единовременная материальная помощь выросла с 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества человеку заплатят 75 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч. При полной утрате имущества можно рассчитывать на сумму в 150 тысяч рублей (раньше было 100 тысяч). Кроме того, выплаты будут ежегодно индексироваться.

    Также изменился размер выплат родственникам погибших. Теперь они получат 1,5 миллиона рублей (вместо 1 миллиона). За средний или тяжкий вред здоровью полагаются 600 тысяч рублей, а за легкий вред — 300 тысяч рублей.

    Повысить выплаты поручил президент России Владимир Путин в мае 2024 года. Кроме того, глава государства предложил увеличить минимальную зарплату россиян на 15 %. О том, насколько вырастут пособия и зарплаты россиян в 2025 году, в материале «Фонтанки».

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