В России в полтора раза увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах

В России увеличили выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Соответствующее постановление опубликовали 26 июля на сайте правительства.



Единовременная материальная помощь выросла с 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества человеку заплатят 75 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч. При полной утрате имущества можно рассчитывать на сумму в 150 тысяч рублей (раньше было 100 тысяч). Кроме того, выплаты будут ежегодно индексироваться.

Также изменился размер выплат родственникам погибших. Теперь они получат 1,5 миллиона рублей (вместо 1 миллиона). За средний или тяжкий вред здоровью полагаются 600 тысяч рублей, а за легкий вред — 300 тысяч рублей.