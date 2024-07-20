Тимур Иванов просил суд отпустить его из СИЗО как участника боевых действий

Обвиняемый во взяточничестве бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Об этом 20 июля сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда о продлении ареста обвиняемому.

В документе указано, что защита Иванова просила суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, напомнив, что обвиняемый ранее участвовал в боевых действиях, а также имеет госнаграды и благодарности.



В просьбе было отказано. Иванов пробудет в СИЗО до 23 сентября.