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    Тимур Иванов просил суд отпустить его из СИЗО как участника боевых действий

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    29 комментариев

    Обвиняемый во взяточничестве бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Об этом 20 июля сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда о продлении ареста обвиняемому.

    В документе указано, что защита Иванова просила суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, напомнив, что обвиняемый ранее участвовал в боевых действиях, а также имеет госнаграды и благодарности.

    В просьбе было отказано. Иванов пробудет в СИЗО до 23 сентября.

    18 июля Тимур Иванов отказался от сделки со следствием и досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Он настаивает на невиновности.

    По версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для Минобороны. Ему вменяют взятку более чем в 1 млрд рублей. Обвинение предъявлено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», по которой грозит до 15 лет колонии.

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    Комментарии 29

    Ref20 Июл 2024 в 13:05
    Он смешной.
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