Тимур Иванов просил суд отпустить его из СИЗО как участника боевых действий

Обвиняемый во взяточничестве бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Об этом 20 июля сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда о продлении ареста обвиняемому.
В документе указано, что защита Иванова просила суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, напомнив, что обвиняемый ранее участвовал в боевых действиях, а также имеет госнаграды и благодарности.
В просьбе было отказано. Иванов пробудет в СИЗО до 23 сентября.
18 июля Тимур Иванов отказался от сделки со следствием и досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Он настаивает на невиновности.
По версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для Минобороны. Ему вменяют взятку более чем в 1 млрд рублей. Обвинение предъявлено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», по которой грозит до 15 лет колонии.