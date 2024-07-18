Бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием

Обвиняемый во взяточничестве бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Он настаивает на своей невиновности. Об этом 18 июля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — рассказал собеседник агентства.



Защита фигуранта не стала давать комментариев, напомнив о подписке о неразглашении тайны предварительного следствия.



Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он, по версии СК, вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему вменяют взятку более чем в 1 млрд рублей. Обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по ней грозит до 15 лет колонии. 8 мая тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу временно отстранил Иванова от должности. 20 июня стало известно о его увольнении. Басманный суд Москвы продлил до 23 сентября меру пресечения Иванову и его предполагаемым сообщникам — предпринимателю Сергею Бородину и президенту компании «Олимпситистрой» Александру Фомину.

