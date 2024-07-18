Урсула фон дер Ляйен предложит создать систему ПВО Евросоюза

В Страсбурге на сессии Европарламента глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально предложит создание системы ПВО Евросоюза, а также собственной системы киберзащиты. Об этом в четверг,
Глава Еврокомиссии собирается выступить в Страсбурге перед Европарламентом. По словам агентства Reuters, получившего основные тезисы программной речи фон дер Ляйен, она планирует предложить ряд оборонных проектов, которые будут отвечать общеевропейским интересам в сфере безопасности. Инициативы предполагают создание «европейского щита ПВО и системы киберобороны».
При этом в предложения Еврокомиссии будет включено назначение еврокомиссара по многообразию и делам ЛГБТ-сообщества*. Помимо этого, будет выдвинута инициатива по ускорению перехода к экологически чистой экономике в Европе, а также по увеличению численности европейской службы пограничной и береговой охраны для борьбы с потоками мигрантов.
Выступление фон дер Ляйен состоится перед тем, как депутаты проведут голосование по утверждению ее кандидатуры на должность главы Европейской комиссии на период с 2025 по 2029 год.
* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.