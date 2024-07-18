Урсула фон дер Ляйен предложит создать систему ПВО Евросоюза

В Страсбурге на сессии Европарламента глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально предложит создание системы ПВО Евросоюза, а также собственной системы киберзащиты. Об этом в четверг, 18 июля , сообщает Reuters со ссылкой на основные тезисы речи политика.



Глава Еврокомиссии собирается выступить в Страсбурге перед Европарламентом. По словам агентства Reuters, получившего основные тезисы программной речи фон дер Ляйен, она планирует предложить ряд оборонных проектов, которые будут отвечать общеевропейским интересам в сфере безопасности. Инициативы предполагают создание «европейского щита ПВО и системы киберобороны».

