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    Урсула фон дер Ляйен предложит создать систему ПВО Евросоюза

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    В Страсбурге на сессии Европарламента глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально предложит создание системы ПВО Евросоюза, а также собственной системы киберзащиты. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает Reuters со ссылкой на основные тезисы речи политика.

    Глава Еврокомиссии собирается выступить в Страсбурге перед Европарламентом. По словам агентства Reuters, получившего основные тезисы программной речи фон дер Ляйен, она планирует предложить ряд оборонных проектов, которые будут отвечать общеевропейским интересам в сфере безопасности. Инициативы предполагают создание «европейского щита ПВО и системы киберобороны».

    При этом в предложения Еврокомиссии будет включено назначение еврокомиссара по многообразию и делам ЛГБТ-сообщества*. Помимо этого, будет выдвинута инициатива по ускорению перехода к экологически чистой экономике в Европе, а также по увеличению численности европейской службы пограничной и береговой охраны для борьбы с потоками мигрантов.

    Выступление фон дер Ляйен состоится перед тем, как депутаты проведут голосование по утверждению ее кандидатуры на должность главы Европейской комиссии на период с 2025 по 2029 год.

    * Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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