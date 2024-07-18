Перед покушением охрана Трампа была усилена собаками-роботами и беспилотниками

Секретная служба США в июне на фоне прошедшей информации о том, что Иран якобы планирует покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, усилила его личную охрану. Об этом 17 июля сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.



«Узнав о возросшей угрозе, совет национальной безопасности связался с секретной службой. В ответ секретная служба в июне увеличила ресурсы и активы для защиты Трампа», — говорится в сообщении.



Так, для усиления охраны кандидата на пост американского лидера были предоставлены: персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, беспилотники и собаки-роботы и другие дополнительные ресурсы. При этом, как указывается, что Тегеран ранее отверг все подобные обвинения, назвав их безосновательными и злонамеренными.



К настоящему моменту сотрудники разведки не нашли связи между неудавшимся покушением, совершенным 20-летним стрелком Томасом Мэтью Круксом, и иностранным сообщником. Мотив молодого человека пока не установлен.



Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. У политика пострадало ухо. Один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Человек, совершивший покушение на политика, был убит, в его машине нашли взрывные устройства.