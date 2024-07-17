ФБР не смогло установить мотив покушения на Трампа. Знакомые назвали стрелка умным одиночкой

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не смогло установить мотив стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Знакомые охарактеризовали молодого человека как умного одиночку. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) 17 июля.



В рамках расследования сотрудники ФБР взломали мобильный телефон 20-летнего Крукса, проверили его компьютер, дом, машину и опросили более 100 человек, но значимых улик выявить не удалось.



«Телефон Крукса не дал никаких значимых улик, связанных с мотивом или с тем, действовал ли он в одиночку или с другими», — подчеркнули в ФБР.

