ФБР не смогло установить мотив покушения на Трампа. Знакомые назвали стрелка умным одиночкой

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не смогло установить мотив стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Знакомые охарактеризовали молодого человека как умного одиночку. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) 17 июля.
В рамках расследования сотрудники ФБР взломали мобильный телефон 20-летнего Крукса, проверили его компьютер, дом, машину и опросили более 100 человек, но значимых улик выявить не удалось.
«Телефон Крукса не дал никаких значимых улик, связанных с мотивом или с тем, действовал ли он в одиночку или с другими», — подчеркнули в ФБР.
По данным издания, властям удалось установить обрывочный портрет стрелка. Одноклассники рассказали, что он был малообщительным, умным, предпочитал находиться в одиночестве, а также не имел никаких намеков на твердые политические убеждения.
Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. У политика пострадало ухо. Один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Человек, совершивший покушение на политика, был убит, в его машине нашли взрывные устройства.