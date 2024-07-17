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    ФБР не смогло установить мотив покушения на Трампа. Знакомые назвали стрелка умным одиночкой

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    5 комментариев

    Федеральное бюро расследований США (ФБР) не смогло установить мотив стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Знакомые охарактеризовали молодого человека как умного одиночку. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) 17 июля.

    В рамках расследования сотрудники ФБР взломали мобильный телефон 20-летнего Крукса, проверили его компьютер, дом, машину и опросили более 100 человек, но значимых улик выявить не удалось.

    «Телефон Крукса не дал никаких значимых улик, связанных с мотивом или с тем, действовал ли он в одиночку или с другими», — подчеркнули в ФБР.

    По данным издания, властям удалось установить обрывочный портрет стрелка. Одноклассники рассказали, что он был малообщительным, умным, предпочитал находиться в одиночестве, а также не имел никаких намеков на твердые политические убеждения.

    Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. У политика пострадало ухо. Один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Человек, совершивший покушение на политика, был убит, в его машине нашли взрывные устройства.

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    Комментарии 5

    28240881217 Июл 2024 в 14:47
    от скуки, как следствия горя от ума
    +0−0
    kukuruzza17 Июл 2024 в 14:43
    ФБР в щекотливую ситуацию(как и те,кто северные потоки расследовал).
    Назовешь виновных на кого улики указыают—до пенсии не доживешь.Не назовешь—в дураки и непрофессионалы запишут.
    Решили пожить еще
    +1−0
    28191662617 Июл 2024 в 14:21
    Томас вошел в историю
    +0−0
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