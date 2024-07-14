WSJ: взрывные устройства нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа

Полиция нашла взрывные устройства в машине подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом 14 июля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники следствия.



«Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам официальных лиц, пытался убить бывшего президента», — говорится в сообщении.

Автомобиль предполагаемого стрелка был припаркован неподалеку от места проведения митинга.