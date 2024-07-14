WSJ: взрывные устройства нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа

Полиция нашла взрывные устройства в машине подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом 14 июля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники следствия.
«Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам официальных лиц, пытался убить бывшего президента», — говорится в сообщении.
Автомобиль предполагаемого стрелка был припаркован неподалеку от места проведения митинга.
Покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании, прозвучали три выстрела. Кандидат в президенты от республиканцев схватился за ухо и быстро пригнулся, после чего к нему подоспела охрана. С трибун Трампа уводили с кровью на лице. Стрелок был убит, подозреваемым оказался местный житель. ФБР назвала его имя — это