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    WSJ: взрывные устройства нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа

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    10 комментариев

    Полиция нашла взрывные устройства в машине подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом 14 июля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники следствия.

    «Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам официальных лиц, пытался убить бывшего президента», — говорится в сообщении.

    Автомобиль предполагаемого стрелка был припаркован неподалеку от места проведения митинга.

    Покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании, прозвучали три выстрела. Кандидат в президенты от республиканцев схватился за ухо и быстро пригнулся, после чего к нему подоспела охрана. С трибун Трампа уводили с кровью на лице. Стрелок был убит, подозреваемым оказался местный житель. ФБР назвала его имя — это 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате атаки один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Дело расследуется как покушение на убийство.

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    Комментарии 10

    В_Ф14 Июл 2024 в 20:40
    А ещё видеокассету с инструкциями, вышиванку, шапку-ушанку и личную записку от а. Ну чтобы был выбор по пропаганде:)) Политика дело тонкое, однако:))
    +1−0
    Jot14 Июл 2024 в 20:00
    На постановку это не похоже.
    Делается это обычно так:
    - планирование цели инцидента;
    - выбор исполнителя, желательно не очень умного;
    - подготовка исполнителя, разными и не очень хорошими средствами (не обязательно веществами, есть и другие способы, например шантаж, загнать человека в угол чем-то).
    Профи не промахнулся бы. Здесь явно человека использовали. Кто - это их проблемы.
    +0−2
    Вауреур14 Июл 2024 в 19:29
    И куда смотрели спецслужбы
    +0−1
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