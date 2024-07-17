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    В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после разлива нефтепродуктов

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    Режим повышенной готовности введен на территории города Кола в Мурманской области в связи с загрязнением прибрежной линии реки Тулома нефтепродуктами. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба администрации Кольского района.

    По итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о заключении договора с организациями, осуществляющими работы по локализации и ликвидации разливов нефти и установке предупреждающих знаков для исключения доступа граждан на загрязненные территории.

    Источник загрязнения по-прежнему не известен, хотя первые сообщения о загрязнении берега и акватории Кольского залива Баренцева моря нефтепродуктами стали поступать от местных жителей еще на прошлой неделе.

    По информации Росприроднадзора, суммарная площадь пятен составляет почти 3 квадратных километра. Предельно допустимая концентрация по загрязняющему веществу завышена в 400 раз. Нефтеразлив распространяется выше по течению в сторону Баренцева моря.

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    НефтепродуктыЗагрязнениеМурманская областьТуломаКолаРежим повышенной готовности
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