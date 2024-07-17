В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после разлива нефтепродуктов

Режим повышенной готовности введен на территории города Кола в Мурманской области в связи с загрязнением прибрежной линии реки Тулома нефтепродуктами. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба администрации Кольского района.



По итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о заключении договора с организациями, осуществляющими работы по локализации и ликвидации разливов нефти и установке предупреждающих знаков для исключения доступа граждан на загрязненные территории.

Источник загрязнения по-прежнему не известен, хотя первые сообщения о загрязнении берега и акватории Кольского залива Баренцева моря нефтепродуктами стали поступать от местных жителей еще на прошлой неделе.