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    В Курской области коптеры вновь ударили по автомобилям. Ранены двое водителей

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    2 комментария

    Украинские коптеры вечером 17 июля атаковали грузовой и легковой автомобили в селе Новоивановка Суджанского района Курской области. О происшествии сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Это уже не первая атака дронов за сегодняшний день: ранее во время атаки дрона-камикадзе пострадала местная жительница.

    На сей раз жертвами стали двое водителей. Оба были госпитализированы в Курскую областную больницу. Характер их ранений не уточняется, но транспортные средства, по словам губернатора, получили серьёзные повреждения.

    Также вечером мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области при обстреле со стороны Украины, а в Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил про опасность атаки БПЛА.

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    Комментарии 2

    VKuser17419822117 Июл 2024 в 21:14
    Как эти ужасные новости стали привычными? Обыденными? Как мы дошли до жизни такой? И до чего ещё дойдём?
    +1−0
    ixform17 Июл 2024 в 20:57
    нужны автомашины которые сбивают квадрокоптеры врагов!
    чтобы они курсировали по районным дорогам и защищали от этих маленьких убийц
    +0−0
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