В Курской области коптеры вновь ударили по автомобилям. Ранены двое водителей

Украинские коптеры вечером 17 июля атаковали грузовой и легковой автомобили в селе Новоивановка Суджанского района Курской области. О происшествии сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Это уже не первая атака дронов за сегодняшний день: ранее во время атаки дрона-камикадзе пострадала местная жительница.

На сей раз жертвами стали двое водителей. Оба были госпитализированы в Курскую областную больницу. Характер их ранений не уточняется, но транспортные средства, по словам губернатора, получили серьёзные повреждения.

Также вечером мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области при обстреле со стороны Украины, а в Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил про опасность атаки БПЛА.