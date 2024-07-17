    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 29

    1 м/с, вос

    761мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.09eur96.3

    В Белгородской области мирный житель был ранен в шею во время обстрела со стороны Украины

    770
    1 комментарий

    Мирный житель пострадал 17 июля в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его сведениям, мужчина с осколочным ранением шеи был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В результате обстрела также были выбиты окна в 7 частных домах, повреждены кровли, надворные постройки и заборы. Посечены разлетевшимися осколками 4 автомобиля, а еще один уничтожен прямым попаданием снаряда.

    Ранее сегодня два человека погибли при атаке дрона на легковой автомобиль в районе хутора Церковный под Белгородом.

    Накануне Гладков назвал количество мирных жителей региона, погибших и получивших различные ранения с начала специальной военной операции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Вячеслав ГладковОбстрел ВСУНовая ТаволжанкаПострадавшиеАтакаБелгородская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Zнаворотник17 Июл 2024 в 20:15
    может хватит из жилмассива обстреливать?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close