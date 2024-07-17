В Белгородской области мирный житель был ранен в шею во время обстрела со стороны Украины

По его сведениям, мужчина с осколочным ранением шеи был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В результате обстрела также были выбиты окна в 7 частных домах, повреждены кровли, надворные постройки и заборы. Посечены разлетевшимися осколками 4 автомобиля, а еще один уничтожен прямым попаданием снаряда.

Мирный житель пострадал 17 июля в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сегодня два человека погибли при атаке дрона на легковой автомобиль в районе хутора Церковный под Белгородом.

Накануне Гладков назвал количество мирных жителей региона, погибших и получивших различные ранения с начала специальной военной операции.