В Белгородской области мирный житель был ранен в шею во время обстрела со стороны Украины

Мирный житель пострадал 17 июля в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его сведениям, мужчина с осколочным ранением шеи был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В результате обстрела также были выбиты окна в 7 частных домах, повреждены кровли, надворные постройки и заборы. Посечены разлетевшимися осколками 4 автомобиля, а еще один уничтожен прямым попаданием снаряда.
Ранее сегодня два человека погибли при атаке дрона на легковой автомобиль в районе хутора Церковный под Белгородом.
Накануне Гладков назвал количество мирных жителей региона, погибших и получивших различные ранения с начала специальной военной операции.