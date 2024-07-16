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    Губернатор Гладков назвал количество мирных жителей, погибших в Белгородской области с начала спецоперации

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    22 комментария

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 июля назвал количество мирных жителей региона, погибших и получивших различные ранения с начала специальной военной операции. Эти сведения он предоставил ТАСС.

    Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

    По данным главы региона, всего с начала спецоперации в Белгородской области были убиты 200 мирных жителей и еще свыше 1,1 тысячи получили ранения различной степени тяжести.

    Также в своем телеграм-канале он рассказал о людях, проживающих в пунктах временного размещения (ПВР), — к их числу относятся белгородцы, чье жилье было разрушено или повреждено в результате обстрелов, и мирные жители, переехавшие из зоны риска. По словам губернатора, на данный момент в ПВР находится около 2500 человек — 1500 на территории Белгородской области и еще 1000 на территории Воронежской, Ярославской, Тульской, Владимирской областей и Карачаево-Черкесии.

    Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины и атакам беспилотников, о чем глава региона сообщает в своем телеграм-канале. В результате последнего обстрела города Шебекино и села Новая Таволжанка сегодня утром пострадали четыре человека.

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    Комментарии 22

    капралъ16 Июл 2024 в 16:41
    эво как
    +0−0
    Patriot Rossii Гойда16 Июл 2024 в 16:34
    Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022.
    +2−0
    chip116 Июл 2024 в 16:04
    За 2023 год на дорогах Ленобласти и Санкт-Петербурга погибли более 400 человек, около 7 тыс. травмированы. Такая вот статистика по ДТП, но власть продолжает выписывать сотни штрафов одним и тем же персонажам, деньги в казну!
    +2−1
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