Губернатор Гладков назвал количество мирных жителей, погибших в Белгородской области с начала спецоперации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области
По данным главы региона, всего с начала спецоперации в Белгородской области были убиты
Также в своем телеграм-канале он рассказал о людях, проживающих в пунктах временного размещения (ПВР), — к их числу относятся белгородцы, чье жилье было разрушено или повреждено в результате обстрелов, и мирные жители, переехавшие из зоны риска. По словам губернатора, на данный момент в ПВР находится около 2500 человек — 1500 на территории Белгородской области и еще 1000 на территории Воронежской, Ярославской, Тульской, Владимирской областей и Карачаево-Черкесии.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины и атакам беспилотников, о чем глава региона сообщает в своем телеграм-канале. В результате последнего обстрела города Шебекино и села Новая Таволжанка сегодня утром пострадали четыре человека.