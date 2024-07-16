Губернатор Гладков назвал количество мирных жителей, погибших в Белгородской области с начала спецоперации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 июля назвал количество мирных жителей региона, погибших и получивших различные ранения с начала специальной военной операции. Эти сведения он предоставил ТАСС.

По данным главы региона, всего с начала спецоперации в Белгородской области были убиты 200 мирных жителей и еще свыше 1,1 тысячи получили ранения различной степени тяжести.

Также в своем телеграм-канале он рассказал о людях, проживающих в пунктах временного размещения (ПВР), — к их числу относятся белгородцы, чье жилье было разрушено или повреждено в результате обстрелов, и мирные жители, переехавшие из зоны риска. По словам губернатора, на данный момент в ПВР находится около 2500 человек — 1500 на территории Белгородской области и еще 1000 на территории Воронежской, Ярославской, Тульской, Владимирской областей и Карачаево-Черкесии.