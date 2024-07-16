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    При обстрелах Белгородской области пострадали четыре человека

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    Четыре человека ранены в результате обстрелов города Шебекино и села Новая Таволжанка 16 июля, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Шебекино, по предварительным данным, пострадали трое мужчин. У одного проникающее ранение грудной клетки, у второго оскольчатый перелом челюсти, у третьего осколочное ранение ноги. Их будут лечить в областной клинической больнице.

    В селе Новая Таволжанка мужчина получил осколочные ранения поясничной области, руки и ноги и сам приехал в Шебекинскую ЦРБ.

    В Шебекино нарушено электроснабжение, повреждены энергетический объект и линии газо- и электроснабжения. В муниципальном учреждении задело гаражи и четыре единицы техники. В городе повреждены восемь машин, остекление и интерьеры в двух многоквартирных домах, в пяти частных домах выбиты окна, посечены фасады и крыши. В Новой Таволжанке из-за снаряда на социальном объекте выбило окна и посекло кровлю и фасад.

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