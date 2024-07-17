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    Дрон атаковал машину под Белгородом. Погибли молодые супруги

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    21 комментарий

    Два человека погибли при атаке дрона на легковой автомобиль в районе хутора Церковный в среду, 17 июля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    От удара FPV-дрона пострадала машина, в которой находилась молодая семейная пара. В результате возгорания транспорта супруги погибли на месте.

    «Искренние соболезнования всем родным и близким погибших...» — написал глава региона в своем телеграм-канале.

    Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Всего с начала спецоперации в Белгородской области погибли 200 мирных жителей и еще свыше 1,1 тысячи получили ранения различной степени тяжести. С 23 июля будет закрыт въезд в 14 населенных пунктов области.

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    Комментарии 21

    495369417 Июл 2024 в 16:35
    Враги России напоминают, что СВО мы начали правильно.
    +3−6
    Комментатор-10017 Июл 2024 в 16:29
    укpaинcкиe гopе вoяки только и могут так гaдить
    +4−6
    Diplot17 Июл 2024 в 15:52
    Скорейшего окончания конфликта. Мир дому Вашему.
    +4−0
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