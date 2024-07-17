Дрон атаковал машину под Белгородом. Погибли молодые супруги

Два человека погибли при атаке дрона на легковой автомобиль в районе хутора Церковный в среду, 17 июля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



От удара FPV-дрона пострадала машина, в которой находилась молодая семейная пара. В результате возгорания транспорта супруги погибли на месте.

«Искренние соболезнования всем родным и близким погибших...» — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Всего с начала спецоперации в Белгородской области погибли 200 мирных жителей и еще свыше 1,1 тысячи получили ранения различной степени тяжести. С 23 июля будет закрыт въезд в 14 населенных пунктов области.

