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    Въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области закроют с 23 июля. Женщин и детей не пустят, мужчин — только в бронежилете

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    14 комментариев

    В Белгородской области приняли решение закрыть въезд в 14 населенных пунктов с 23 июля. Решение озвучили 16 июля на заседании оперативного штаба региона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

    Речь идет об ограничении доступа граждан в села Вергилёвка, Щетиновка и хутор Валковский Белгородского района; село Богун-Городок Борисовского района; село Безымено и поселок Горьковский Грайворонского городского округа; села Демидовка, Поповка и Прилесье Краснояружского района; поселки Красное, Ленинский, Первомайский и хутора Мухин и Панков Шебекинского городского округа.

    На въезде в вышеперечисленные населенные пункты будут размещаться КПП с силовиками. Общественный транспорт и такси пропускать не будут. Кроме того, заехать не смогут женщины с детьми. Мужчин пустят только в бронированном автомобиле с РЭБом и при наличии пропуска, бронежилета и каски. А сопровождать желающих попасть в населенные пункты будут военные и представители муниципалитетов.

    Всем, кто оставил свои дома, будут выплачивать по 10 тысяч рублей в качестве компенсации за аренду жилья. Выплата многодетным семьям составит 15 тысяч рублей.

    «То есть эта мера поддержки теперь будет не только для тех, чьи дома или квартиры разрушены или повреждены, но и для жителей, у которых жилье не пострадало, но находится в населенных пунктах, доступ в которые ограничен по решению оперштаба», — пояснил Гладков.

    Также остановили оплату коммунальных платежей для тех, кто покинул свои дома. Однако белгородцы, принявшие решение не уезжать, будут платить, как и прежде.

    Ранее Гладков сообщил, что с начала СВО в Белгородской области были убиты 200 мирных жителей и еще свыше 1,1 тысячи получили ранения различной степени тяжести. На данный момент в пунктах временного размещения находится около 2500 человек — 1500 на территории Белгородской области и еще 1000 на территории Воронежской, Ярославской, Тульской, Владимирской областей и Карачаево-Черкесии.

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    Комментарии 14

    VKuser17419822116 Июл 2024 в 18:56
    Вдуматься только: люди строили свой дом, возделывали свою землю, работали, растили детей..... а теперь - иди куда хочешь, снимай где хочешь, на тебе смешную подачку и славь вождя!
    +4−0
    Виктор Ерёмин16 Июл 2024 в 18:52
    Победа всё ближе...
    +5−0
    26590210316 Июл 2024 в 18:50
    Зато Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе на больничный,типа врачи ругаються,бедный.
    +1−0
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