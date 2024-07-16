Въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области закроют с 23 июля. Женщин и детей не пустят, мужчин — только в бронежилете

Речь идет об ограничении доступа граждан в села Вергилёвка, Щетиновка и хутор Валковский Белгородского района; село Богун-Городок Борисовского района; село Безымено и поселок Горьковский Грайворонского городского округа; села Демидовка, Поповка и Прилесье Краснояружского района; поселки Красное, Ленинский, Первомайский и хутора Мухин и Панков Шебекинского городского округа.

В Белгородской области приняли решение закрыть въезд в 14 населенных пунктов с 23 июля. Решение озвучили 16 июля на заседании оперативного штаба региона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

На въезде в вышеперечисленные населенные пункты будут размещаться КПП с силовиками. Общественный транспорт и такси пропускать не будут. Кроме того, заехать не смогут женщины с детьми. Мужчин пустят только в бронированном автомобиле с РЭБом и при наличии пропуска, бронежилета и каски. А сопровождать желающих попасть в населенные пункты будут военные и представители муниципалитетов.

Всем, кто оставил свои дома, будут выплачивать по 10 тысяч рублей в качестве компенсации за аренду жилья. Выплата многодетным семьям составит 15 тысяч рублей.

«То есть эта мера поддержки теперь будет не только для тех, чьи дома или квартиры разрушены или повреждены, но и для жителей, у которых жилье не пострадало, но находится в населенных пунктах, доступ в которые ограничен по решению оперштаба», — пояснил Гладков.

Также остановили оплату коммунальных платежей для тех, кто покинул свои дома. Однако белгородцы, принявшие решение не уезжать, будут платить, как и прежде.