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    Коптер сбросил взрывное устройство на легковую машину, ранив водителя в Курской области

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    1 комментарий

    Два человека были ранены в результате атаки украинских дронов в Курской области. Об этом вечером 17 июля сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

    По его словам, в Любимовке Кореневского района области во время атаки дрона-камикадзе пострадала местная жительница. Женщину доставили в Курскую областную больницу. А в селе Новоивановка Суджанского района коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Водитель получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

    Это уже вторая атака в Новоивановке за день. Утром БПЛА атаковали грузовик, ранив водителя, а также пострадали два работника сельскохозяйственного предприятия. Ночью в другом районе Курской области, в поселке Тёткино, под удар попала пожарная часть, пострадал дежурный спасатель. А накануне удар пришелся по работающей в поле сельхозтехнике.

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    Комментарии 1

    ixform17 Июл 2024 в 18:47
    НАТО на пороге! Товарищ!
    +1−2
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