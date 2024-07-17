Коптер сбросил взрывное устройство на легковую машину, ранив водителя в Курской области

Два человека были ранены в результате атаки украинских дронов в Курской области. Об этом вечером 17 июля сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, в Любимовке Кореневского района области во время атаки дрона-камикадзе пострадала местная жительница. Женщину доставили в Курскую областную больницу. А в селе Новоивановка Суджанского района коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Водитель получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

Это уже вторая атака в Новоивановке за день. Утром БПЛА атаковали грузовик, ранив водителя, а также пострадали два работника сельскохозяйственного предприятия. Ночью в другом районе Курской области, в поселке Тёткино, под удар попала пожарная часть, пострадал дежурный спасатель. А накануне удар пришелся по работающей в поле сельхозтехнике.