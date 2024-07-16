Удар по комбайну и серьезные повреждения завода низковольтной аппаратуры: глава Курской области рассказал о последствиях атаки дронов

Украинский беспилотник днем 16 июля атаковал работающую в поле сельскохозяйственную технику в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.
По его сведениям, в результате атаки дрона был ранен водитель комбайна; характер ранений и степень тяжести не указываются, однако уточняется, что пострадавший будет доставлен из районной больницы в Курскую областную больницу после оказания первой медицинской помощи, а комбайн, на котором производились работы, «серьёзно повреждён».
Примерно так же Смирнов описал ущерб, нанесенный заводу низковольтной аппаратуры в Коренево, по которому в ночь на 16 июля также ударили беспилотники.
«Завод <...> получил серьёзные повреждения. Нахожусь на связи с федеральными министерствами, чтобы оказать предприятию всю необходимую помощь», — написал Смирнов и добавил, что на предприятии трудится свыше 500 человек: все они продолжат работу. Правительство Курской области готово помочь заводу сохранить производство и коллектив.