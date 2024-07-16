    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    765мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.81eur95.78

    Удар по комбайну и серьезные повреждения завода низковольтной аппаратуры: глава Курской области рассказал о последствиях атаки дронов

    1179
    6 комментариев

    Украинский беспилотник днем 16 июля атаковал работающую в поле сельскохозяйственную технику в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.

    Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области
    ПоделитьсяПоделиться

    По его сведениям, в результате атаки дрона был ранен водитель комбайна; характер ранений и степень тяжести не указываются, однако уточняется, что пострадавший будет доставлен из районной больницы в Курскую областную больницу после оказания первой медицинской помощи, а комбайн, на котором производились работы, «серьёзно повреждён».

    Примерно так же Смирнов описал ущерб, нанесенный заводу низковольтной аппаратуры в Коренево, по которому в ночь на 16 июля также ударили беспилотники.

    «Завод <...> получил серьёзные повреждения. Нахожусь на связи с федеральными министерствами, чтобы оказать предприятию всю необходимую помощь», — написал Смирнов и добавил, что на предприятии трудится свыше 500 человек: все они продолжат работу. Правительство Курской области готово помочь заводу сохранить производство и коллектив.

    Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курская областьАтака дроновУдар ВСУБеспилотникиБПЛАКомбайнЗавод низковольтной аппаратурыАлексей Смирнов
    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Васисуалий Лошков16 Июл 2024 в 16:38
    зовите охлобыстина-пусть гойда поорет вокруг завода
    +0−0
    Mies16 Июл 2024 в 16:25
    был обстрелян мирный советский трактор. В ответ трактор дал 3 ракетных залпа и улетел. Председатель колхоза генерал-майор Иванов предупреждает, что если инцидент повторится, то на поле выйдут сеялки, веялки, молотилки и комбайн с вертикальным взлетом.
    +0−0
    Slava_Rossii216 Июл 2024 в 16:16
    Где и на чём там продолжать работу? Надо делать реконструкцию задания и закупать новое оборудование.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close