Суд в Волгограде приговорил молодую мать к 18 годам колонии. Она уехала пьянствовать, оставив сына умирать

Суд Волгограда вынес приговор 25-летней женщине, оставившей своего девятимесячного сына умирать одного без еды и воды. Нерадивой матери дали 18 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, сообщили 15 июля в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.



По данным следствия, девушка покинула своего ребенка 3 августа 2023 года, выбрав пьянство с друзьями на другом конце города. Малыш пробыл дома один в течение четырех дней. Мертвого ребенка обнаружила бабушка, решившая навестить семью.

