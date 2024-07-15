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    Суд в Волгограде приговорил молодую мать к 18 годам колонии. Она уехала пьянствовать, оставив сына умирать

    2002
    1 комментарий

    Суд Волгограда вынес приговор 25-летней женщине, оставившей своего девятимесячного сына умирать одного без еды и воды. Нерадивой матери дали 18 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, сообщили 15 июля в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

    По данным следствия, девушка покинула своего ребенка 3 августа 2023 года, выбрав пьянство с друзьями на другом конце города. Малыш пробыл дома один в течение четырех дней. Мертвого ребенка обнаружила бабушка, решившая навестить семью.

    Девушка признала, что про сына забыла не случайно. На видео, которое опубликовал Следственный комитет, она говорила, что уехала отдыхать. «Покормила последний раз и всё, — добавила она. — С целью убийства».

    Жительницу Волгограда признали виновной в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем (ст. 156 УК РФ). К слову, у женщины есть еще двое детей.

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    Комментарии 1

    rozhkova.ntalya15 Июл 2024 в 16:42
    А где был в это время отец малыша? Почему не интересовался судьбой младенца??
    +0−1
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