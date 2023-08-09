Уехала отдыхать и забыла в квартире. В Волгограде арестована молодая мать, заморившая младенца

Краснооктябрьский райсуд Волгограда изолировал от детей и общества девушку, которую подозревают в убийстве сына. Забытый в квартире младенец умирал без воды и еды.
Об аресте подозреваемой объединённая пресс-служба судов Волгоградской области сообщила 9 августа. По версии следствия, 24-летняя Екатерина на несколько дней ушла из дома 3 августа, заперев в квартире 9-месячного сына. В понедельник навестившая семью бабушка нашла его мёртвым.
Девушка признаёт, что про ребёнка забыла не случайно. На видео, которое опубликовал Следственный комитет, она говорит, что уехала отдыхать. «Покормила последний раз и всё, — добавляет она. — С целью убийства».
Официальный канал следственного управления СКР по Волгоградской области.
Погибший мальчик — не единственный ребёнок Екатерины. По данным СК, у неё ещё двое малолетних детей. Родительских прав девушку хотят лишить. Ближайшие два месяца она проведёт под стражей.