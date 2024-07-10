«Налоговый кешбэк» для семей с детьми заработает с 2026 года

Госдума приняла закон о семейной налоговой выплате, который предполагает возвращение 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми. Инициатива должна заработать с 2026 года. Об этом 10 июля стало известно из думской электронной базы.

Правительство РФ выступило инициатором закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Он является частью так называемого бюджетного пакета, включающего в себя поправки в бюджет на 2024 год и поправки в Налоговый кодекс РФ. Документ приняли в третьем, окончательном чтении 10 июля.

Законопроект предполагает ежегодную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полтора региональных прожиточных минимума на человека. При этом «налоговый кешбэк» будет доступен только гражданами РФ, постоянно проживающим в России, с доходов которых уже был уплачен подоходный налог. Выплату будут производить в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.



Как отмечают в пресс-службе Министерства труда, предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. Так, в среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью.

То, как будут работать выплаты, можно рассмотреть на примере семьи из четырех человек, которая проживает в Петербурге. Здесь прожиточный минимум на душу населения в 2024 году составляет 16 332 рубля. Так, семья сможет воспользоваться «налоговым кэшбеком», если ее совокупный доход не превысит 1 175 904 рублей. Предположим, что в семье работает только отец, и его годовой доход составляет 1 116 000 рублей, исходя из средней зарплаты в Петербурге в 2023 году. Работодатель в свою очередь удерживает из зарплаты мужчины НДФЛ по ставке 13% в сумме 145 080 рублей. В таком случае «налоговый кэшбек» для всей семьи составит 78 120 рублей.



Размер выплаты будет варьироваться также в зависимости от суммы уплаченных налогов, а соответственно будет индивидуальным для каждой семьи. Кроме того, при определении размера выплат будет учитываться имущественная обеспеченность семьи. Семейная налоговая выплата, как и другие социальные пособия, будет защищена от списаний за долги.

На пособие не смогут претендовать родители, которые имеют задолженность по алиментам.

Законопроект заработает с 2026 года. Семьи, которым положена налоговая выплата, смогут подавать заявления о ее назначении с 1 июня по 1 октября того года, который следует за тем, когда был уплачен НДФЛ. То есть обратиться за вычетом за 2025 год можно будет только в 2026 году в течение четырех месяцев.



Ранее «Фонтанка» писала, что мера поддержки коснется 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. Социальный фонд России станет выполнять функции оператора семейных налоговых выплат.

