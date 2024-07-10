    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    770мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88eur95.34

    «Налоговый кешбэк» для семей с детьми заработает с 2026 года

    509
    обсудить

    Госдума приняла закон о семейной налоговой выплате, который предполагает возвращение 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми. Инициатива должна заработать с 2026 года. Об этом 10 июля стало известно из думской электронной базы.

    Правительство РФ выступило инициатором закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Он является частью так называемого бюджетного пакета, включающего в себя поправки в бюджет на 2024 год и поправки в Налоговый кодекс РФ. Документ приняли в третьем, окончательном чтении 10 июля.

    Законопроект предполагает ежегодную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полтора региональных прожиточных минимума на человека. При этом «налоговый кешбэк» будет доступен только гражданами РФ, постоянно проживающим в России, с доходов которых уже был уплачен подоходный налог. Выплату будут производить в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

    Как отмечают в пресс-службе Министерства труда, предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. Так, в среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью.

    То, как будут работать выплаты, можно рассмотреть на примере семьи из четырех человек, которая проживает в Петербурге. Здесь прожиточный минимум на душу населения в 2024 году составляет 16 332 рубля. Так, семья сможет воспользоваться «налоговым кэшбеком», если ее совокупный доход не превысит 1 175 904 рублей. Предположим, что в семье работает только отец, и его годовой доход составляет 1 116 000 рублей, исходя из средней зарплаты в Петербурге в 2023 году. Работодатель в свою очередь удерживает из зарплаты мужчины НДФЛ по ставке 13% в сумме 145 080 рублей. В таком случае «налоговый кэшбек» для всей семьи составит 78 120 рублей.

    Размер выплаты будет варьироваться также в зависимости от суммы уплаченных налогов, а соответственно будет индивидуальным для каждой семьи. Кроме того, при определении размера выплат будет учитываться имущественная обеспеченность семьи. Семейная налоговая выплата, как и другие социальные пособия, будет защищена от списаний за долги.

    На пособие не смогут претендовать родители, которые имеют задолженность по алиментам.

    Законопроект заработает с 2026 года. Семьи, которым положена налоговая выплата, смогут подавать заявления о ее назначении с 1 июня по 1 октября того года, который следует за тем, когда был уплачен НДФЛ. То есть обратиться за вычетом за 2025 год можно будет только в 2026 году в течение четырех месяцев.

    Ранее «Фонтанка» писала, что мера поддержки коснется 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. Социальный фонд России станет выполнять функции оператора семейных налоговых выплат.

    По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, выплаченный налог будет пересчитываться по ставке 6%, а разница - возвращаться гражданину. При этом глава Минтруда напомнил, что задача снижения налоговой нагрузки на семьи с детьми была поставлена президентом России, который поручил сделать так, чтобы в семьях с детьми «оставалось больше свободных средств на решение повседневных проблем».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НДФЛНалогНалоги
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close