Смольный утвердил прожиточный минимум в Петербурге на 2024 год

Прожиточный минимум на душу населения в Петербурге в 2024 году составит
Также утверждена величина прожиточного минимума для других категорий граждан. Для трудоспособных петербуржцев он составит
Постановление будет действовать с 1 января 2024 года. Как отмечают в пресс-службе Смольного, в сравнении с прожиточным минимумом 2023 года, в
Исходя из величины регионального прожиточного минимума определяют, насколько житель региона нуждается в государственной поддержке. Также показатель используется для расчета некоторых социальных выплат.