Смольный утвердил прожиточный минимум в Петербурге на 2024 год

Прожиточный минимум на душу населения в Петербурге в 2024 году составит 16 332 рубля. Соответствующее постановление правительства города 21 сентября подписал губернатор Александр Беглов.



Также утверждена величина прожиточного минимума для других категорий граждан. Для трудоспособных петербуржцев он составит 17 791 рубль, для пенсионеров — 14 037 рублей, для детей — 15 832 рубля.