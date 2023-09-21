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    Смольный утвердил прожиточный минимум в Петербурге на 2024 год

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    Прожиточный минимум на душу населения в Петербурге в 2024 году составит 16 332 рубля. Соответствующее постановление правительства города 21 сентября подписал губернатор Александр Беглов.

    Также утверждена величина прожиточного минимума для других категорий граждан. Для трудоспособных петербуржцев он составит 17 791 рубль, для пенсионеров — 14 037 рублей, для детей — 15 832 рубля.

    Постановление будет действовать с 1 января 2024 года. Как отмечают в пресс-службе Смольного, в сравнении с прожиточным минимумом 2023 года, в 2024-м показатель увеличится на 8,1%.

    Исходя из величины регионального прожиточного минимума определяют, насколько житель региона нуждается в государственной поддержке. Также показатель используется для расчета некоторых социальных выплат.

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