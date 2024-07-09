Два десятка будущих кандидатов не смогли попасть в избирательную комиссию Выборгского района. Один из них повис на турникете

Более чем из 30 человек, желающих подать документы на выдвижение на выборы в Парголово и Левашово, лишь 10 смогли попасть в здание администрации Выборгского района, где расположена территориальная избирательная комиссия № 14. Как рассказал 9 июля один из будущих кандидатов Илья Мохов, комиссия принимала документы по несколько часов.

«Я был в списке 12-м и пришёл около 9 утра. В итоге в 18 часов вечера нас просто выгнали», — утверждает Мохов, который собирается баллотироваться от «Справедливой России» в Левашово.

Мохов попытался прорваться в избирком, однако охранники его не пустили. В итоге в какой-то момент он повис на турникете.

В самой избирательной комиссии №1 4 пояснения давать отказались. «Вот кто это говорит, с ними и общайтесь», — заявили журналисту «Фонтанки» по телефону избиркома.