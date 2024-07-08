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    Ветер швырнул профлист в голову прохожему на Парнасе

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    Петербург, по данным «Фонтанки», всё же не остался без пострадавших во время непогоды 7 июля. От ветра и носимых им предметов досталось мужчине в Выборгском районе города.

    В седьмом часу вечера воскресенья в областную клиническую больницу в Петербурге доставили 44-летнего мужчину со скальпированной раной на лбу, стало известно «Фонтанке» 8 июля. По словам очевидца, который и привез раненого к медикам, тому на улице упал на голову профлист от забора.

    Произошло всё в районе улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина около 18 часов. Как рассказал «Фонтанке» очевидец, был сильный ветер, по улице летали мусор, какие-то доски, упаковка от стройматериалов и синий профлист. Он проезжал на машине и увидел, как этот профлист попал человеку в голову. Мужчина остановился и вышел осмотреть пострадавшего — у того голова была в крови. Он нашел в навигаторе ближайший приемный покой и отвез раненого туда.

    По предварительным данным, состояние пострадавшего удовлетворительное.

    Сильный ветер бушевал 7 июля в Петербурге и в Ленобласти. И хоть со штормом 1 июля он был несравним, без серьезных последствий не обошлось. В Ленинградской области пострадали несколько человек: в Сланцах на мужчину упала часть кровли с дома, нанеся тяжелые травмы, в деревне Волковицы дерево упало на автомобиль и в нём пострадали две женщины. 28 населенных пунктов в Ленобласти остались без электричества. В Петербурге из-за непогоды подтопило станцию метро «Площадь Восстания» и задерживали вылеты из аэропорта Пулково.

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