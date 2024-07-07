В Крыму 14 населенных пунктов остались без газа из-за аварии на магистральном газопроводе

На магистральном газопроводе в селе Виноградное под Алуштой в Крыму 7 июля произошел прорыв трубы, в результате чрезвычайного происшествия без газоснабжения остались 14 населенных пунктов, входящих в городской округ, в общей сложности порядка 1700 абонентов. Об этом написал в телеграм-канале заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым (РК) Владимир Воронкин.

МЧС назвало причиной разгерметизацию подвесного моста газовой трубы. Вскоре после этого произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.