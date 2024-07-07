В Крыму 14 населенных пунктов остались без газа из-за аварии на магистральном газопроводе

На магистральном газопроводе в селе Виноградное под Алуштой в Крыму 7 июля произошел прорыв трубы, в результате чрезвычайного происшествия без газоснабжения остались 14 населенных пунктов, входящих в городской округ, в общей сложности порядка 1700 абонентов. Об этом написал в телеграм-канале заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым (РК) Владимир Воронкин.
МЧС назвало причиной разгерметизацию подвесного моста газовой трубы. Вскоре после этого произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.
Мэр Алушты Галина Огнёва и советник главы Крыма Олег Крючков также сообщали, что произошла авария. «МЧС и лесники контролируют периметр», — написал последний после того, как огонь перекинулся на лес, спровоцировав пожар на площади 4,2 тысячи квадратных метров.
По оценке Владимира Воронкина, период восстановительных работ на газопроводе составит порядка
Открытое горение лесной подстилки, по данным МЧС, было ликвидировано.
Жителей трех населенных пунктов Воронежской области сегодня перевели в пункты временного размещения из-за ЧС с беспилотником.