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    Жителей трех населенных пунктов в Воронежской области перевели в места временного размещения из-за ЧС с беспилотником

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    Жителей трех населенных пунктов Подгоренского района Воронежской области перевели в места временного размещения из-за ЧС с беспилотником. О ликвидации последствий удара в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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    официальный Telegram-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева

    По его словам, всего в пункты временного размещения было отправлено около 50 человек — им оказывается необходимая помощь. В Подгоренской школе для них организовали питание, обеспечили сотовую связь с близкими, медицинский уход.

    Ранее глава региона сообщал, что пострадавших в результате атаки БПЛА не было, однако двух пожилых женщин, по его словам, «убедили и доставили в больницу».

    Ранее стало известно, что при падении остатков БПЛА произошел пожар на одном из складов, а на одном из складов в Подгоренском районе началась «детонация взрывоопасных объектов». В границах населенного пункта, где произошла детонация, ввели режим ЧС.

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