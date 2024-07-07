Жителей трех населенных пунктов в Воронежской области перевели в места временного размещения из-за ЧС с беспилотником

Жителей трех населенных пунктов Подгоренского района Воронежской области перевели в места временного размещения из-за ЧС с беспилотником. О ликвидации последствий удара в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
официальный Telegram-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева
По его словам, всего в пункты временного размещения было отправлено около 50 человек — им оказывается необходимая помощь. В Подгоренской школе для них организовали питание, обеспечили сотовую связь с близкими, медицинский уход.
Ранее глава региона сообщал, что пострадавших в результате атаки БПЛА не было, однако двух пожилых женщин, по его словам, «убедили и доставили в больницу».
Ранее стало известно, что при падении остатков БПЛА произошел пожар на одном из складов, а на одном из складов в Подгоренском районе началась «детонация взрывоопасных объектов». В границах населенного пункта, где произошла детонация, ввели режим ЧС.