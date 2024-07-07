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    Воронеж подвергся атаке БПЛА. Губернатор сообщил о пожарах и взрывах, введен режим ЧС

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    Воронежская область минувшей ночью подверглась атаке беспилотников. Как сообщил в своем телеграм-канале 7 июля губернатор региона Александр Гусев, несколько дронов были обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО.


    Обошлось без пострадавших. Но при падении остатков БПЛА произошел пожар на одном из складов. Кроме того, в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома, рассказал Гусев. Пожар уже ликвидировали.

    Тем не менее в границах населенного пункта, где произошла детонация, ввели режим ЧС. Участок автомобильной дороги, которая проходит через него, перекрыли. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

    На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС.

    Вчера после атаки БПЛА в Краснодарском крае загорелись резервуары с топливом в двух станицах — Павловской и Ленинградской.

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    Александр ГусевВоронежБПЛААтакаПожарЧС
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