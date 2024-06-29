Суд запретил строить плавучие дома в Галерной гавани Васильевского острова

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил ООО «Марина» строить плавучие дома в Галерной гавани, пока не будет рассмотрен иск Смольного против реализации этого проекта. Соответствующее определение опубликовано на сайте суда в конце июня.

О том, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) подал очередной иск против ООО «Марина», стало известно 19 июня. Ведомство недовольно тем, что компания без его разрешения начала строительство плавучих домов на территории объекта культурного наследия федерального значения. КГИОП потребовал демонтировать несогласованные постройки и освободить территорию от строительных материалов, рекламных баннеров, мусора и восстановить благоустройство. А также попросил на время суда наложить на объект обеспечительные меры. Поначалу Арбитражный суд оставил иск без движения, поскольку комитет не предоставил достаточных доказательств, что о нем уведомили ответчика. 25 июня документы приняты к судебному производству, обеспечительные меры наложены.



«Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Марина» проводить строительные и иные работы на территории объекта культурного наследия федерального значения «Галерная гавань Гребного порта» <…> в отсутствие разрешения КГИОП», — сказано в определении судьи Натальи Корчагиной.

