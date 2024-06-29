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    Суд запретил строить плавучие дома в Галерной гавани Васильевского острова

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    Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил ООО «Марина» строить плавучие дома в Галерной гавани, пока не будет рассмотрен иск Смольного против реализации этого проекта. Соответствующее определение опубликовано на сайте суда в конце июня.

    О том, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) подал очередной иск против ООО «Марина», стало известно 19 июня. Ведомство недовольно тем, что компания без его разрешения начала строительство плавучих домов на территории объекта культурного наследия федерального значения. КГИОП потребовал демонтировать несогласованные постройки и освободить территорию от строительных материалов, рекламных баннеров, мусора и восстановить благоустройство. А также попросил на время суда наложить на объект обеспечительные меры. Поначалу Арбитражный суд оставил иск без движения, поскольку комитет не предоставил достаточных доказательств, что о нем уведомили ответчика. 25 июня документы приняты к судебному производству, обеспечительные меры наложены.

    «Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Марина» проводить строительные и иные работы на территории объекта культурного наследия федерального значения «Галерная гавань Гребного порта» <…> в отсутствие разрешения КГИОП», — сказано в определении судьи Натальи Корчагиной.

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    Она сочла разумным и соразмерным ходатайство КГИОП, подкрепленное доказательствами того, что компания ведет активные строительные работы без согласования и уже продает будущие дома, что может затруднить реализацию судебного решения о демонтаже.

    Живем на Васильевском | Васильевский остров


    Это уже второй иск комитета с подобными требованиями к ООО «Марина», первый судебный процесс ему выиграть не удалось.
    Ситуацией также заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура, которая в апреле объявила о проверке законности происходящего в Галерной гавани.

    При этом как раз 25 июня идейный вдохновитель и участница проекта по созданию плавучих домов на Васильевском Анна Афонина говорила «Фонтанке», что никаких запретов или уведомлений о фиксации нарушений компания не получала. Она уверенно заявляла о том, что первый дом планируется построить уже в течение месяца.

    И действительно, местные жители с тревогой наблюдали, как на понтонах начинают возводить стены. Купить будущий плавучий дом в Галерной гавани предлагается по цене от 19,8 миллиона рублей. Единственным жильем такая постройка быть не может, потому что, по российскому законодательству, в нем невозможно зарегистрироваться.

    Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров

    Президент исламской республики Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан.

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