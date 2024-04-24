    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.51eur98.91

    Прокуратура заинтересовалась плавучими домами, которые планируют построить в Галерной гавани

    741
    3 комментария

    Прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства после появления сообщений о строительстве квартала плавучих домов в Галерной гавани в Петербурге. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении.

    Недавно стало известно, что к Галерой гавани свозят понтоны — там собираются построить первый в городе квартал плавучих домов. Выглядит идиллически, но местные не понимают — почему это все прибило именно к их берегу. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Галерная гаваньПлавучие домаСеверо-западная транспортная прокуратура
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Leningradas_Velns24 Апр 2024 в 21:59
    Главная проблема в РФ - земли не хватает
    +0−0
    Zet24 Апр 2024 в 21:54
    Интересно, кому это плавучее впарят за 20 млн... им бы с владельцами "Серебряного кита" пообщаться...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close