Прокуратура заинтересовалась плавучими домами, которые планируют построить в Галерной гавани

Прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства после появления сообщений о строительстве квартала плавучих домов в Галерной гавани в Петербурге. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении.
Недавно стало известно, что к Галерой гавани свозят понтоны — там собираются построить первый в городе квартал плавучих домов. Выглядит идиллически, но местные не понимают — почему это все прибило именно к их берегу. Подробнее — в материале «Фонтанки».