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    На понтоны в Галерной гавани ставят стены. В ближайший месяц там появится первый плавучий дом

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    На понтонах для будущих плавучих домов в Галерной гавани начали возводить стены. На это обратили читатели «Фонтанки» днем 25 июня. Идеологи проекта сообщают, что строительство первого дома планируют завершить в течение месяца — несмотря на противодействие местных жителей, публичные заявления КГИОП и проверку прокуратуры.

    «Иск от КГИОП (комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. — Ред.), вокруг которого поднимался хайп, мы так и не получили, у нас нет никаких предписаний или запретов, требований остановить работу. Вся наша деятельность в рамках закона. Мы собираем плавсредства, что абсолютно в рамках правил яхт-клуба. Мы верим в то, что наш проект полезен для горожан», — рассказала «Фонтанке» Анна Афонина, директор УК «Управление морскими объектами».

    Стоимость плавучего дома в Галерной гавани начинается с 19,8 миллиона рублей: это 56 квадратных метров пространства внутри с тёплым контуром, плюс открытая палуба.

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    Галерная гавань представляет собой зону охраняемого архитектурного ансамбля и ландшафта, поэтому сооружение плавучих домов идет не так гладко, как хотелось бы инициаторам. Строительные работы на такой территории должен согласовывать КГИОП.

    Комитет по охране памятников уже дважды обращался с иском в суд с требованием демонтировать нелегальные постройки и убрать стройматериалы. Один раз судебный процесс завершился победой ООО «Марина», в распоряжении которого находится береговая линия и акватория гавани: компании удалось доказать, что плавучие сооружения представляют собой плавсредства, а не капитальную застройку. Во второй раз суд оставил иск без движения, поскольку ответчик не был должным образом уведомлен. Рассмотрение иска начнется, когда КГИОП предоставит доказательства, что ООО «Марина» получило копию заявления с исковыми требованиями.

    Местные жители и глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина уже обращались по поводу строительства плавучих домов в Северо-Западную транспортную прокуратуру и вызывали на место полицию. В апреле 2024 года прокуратура сообщила, что проводит проверку законности действий ООО «Марина».

    «Мы не получали официально никаких запретов или уведомлений о фиксации нарушений», — отмечает одна из организаторов плавучего квартала Анна Афонина.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте вокруг Галерной гавани.

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