КГИОП потребовал от строителей освободить Галерную гавань.Там готовятся ставить плавучие дома

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал очередной иск к ООО «Марина», которое пытается построить квартал плавучих домов в Галерной гавани. На это 19 июня обратило внимание сообщество «Живем на Васильевском», которое ведет глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Поделиться Поделиться





«Запретить ООО «Марина» проводить строительные и другие работы на территории объекта культурного наследия федерального значения «Галерная гавань Гребного порта» в отсутствие решения КГИОП», — сказано в исковом заявлении комитета.



Ведомство требует обязать компанию:

демонтировать несогласованные сооружения в акваториях, входящих в состав Галерной гавани, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда;

освободить территорию от самовольно размещенных строительных материалов, оборудования, рекламного баннера и восстановить благоустройство вокруг в течение полугода;

в случае неисполнения решения суда в срок выплачивать КГИОП по 200 тысяч рублей в месяц, пока территория не будет освобождена от нелегальных построек, посторонних предметов и благоустроена.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пока оставил иск КГИОП без движения из-за того, что к нему не приложены документы, доказывающие вручение копии заявления ответчику. Когда комитет предоставит подтверждения этому, судья начнет рассматривать иск.

Это уже не первая попытка КГИОП очистить берега и акваторию от незаконных, по его мнению, сооружений. В 2020 году комитет проинспектировал эту местность и увидел там бетонные понтоны, двухэтажное здание, понтон с баннерами «Бои на воде» и рингом, стоянку катеров, деревянные переходные трапы. Разрешение на всё это КГИОП не выдавал и поэтому потребовал от арендатора штраф в миллион рублей. А потом и подал иск — о взыскании денег и о демонтаже всего самовольного. В суде компания настаивала, что всё перечисленное — не строения, а маломерные суда и плавсредства, и, таким образом, выиграла.



ООО «Марина» взяло в аренду береговую линию еще в 2008 году, а с 2014 года имеет долгосрочный договор водопользования в гавани. Компания уведомляла чиновников, что планирует использовать территорию для понтонов и яхт-клуба. Концепцию квартала на воде продвигает вместе с мужем Анна Афонина, директор УК «Управление морскими объектами». Предполагается, что стоимость одного такого дома составит от 20 миллионов рублей. Единственным жильем человека такое «плавсредство» быть не может, поскольку в нем нельзя оформить прописку.



Весной 2024 года началась новая волна активности вокруг строительства плавучего квартала — и реакции местных жителей и депутатов на нее.

В апреле к гавани стали свозить новые понтоны, и по этому поводу поступили обращения в Северо-Западную транспортную прокуратуру. Ведомство сообщило, что проводит проверку безопасности судоходства в этой акватории.



В мае представители МО «Гавань» засняли спуск понтона на воду и вызвали на место полицию. Застройщики вынуждены были приостановить работы.

