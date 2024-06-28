Площадь Труда начали готовить к установке памятника Ушакову

Площадь Труда в Адмиралтейском районе Петербурга 28 июня начали готовить к установке памятника адмиралу Ушакову. Рабочие приступили к благоустройству территории, где появится статуя.
Первый эскиз этого памятника обсуждали на петербургском Градостроительном совете еще в 2019 году, с тех пор облик сооружения не раз меняли, чтобы учесть критику экспертов и получить согласование. В апреле проект нового памятника согласовал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
В конце июня рядом с местом, где появится фигура Ушакова, был установлен информационный баннер, согласно которому работы по благоустройству заказал фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». Подрядчик — компания «Возрождение». Окончание работ запланировано на октябрь.
Представители «Возрождения» сообщили «Фонтанке», что пока речь идет только о благоустройстве территории, сам памятник планируют устанавливать позже.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что у здания РНБ на Московском проспекте открыли памятник правоведу Анатолию Кони.