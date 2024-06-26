    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    5 м/с, зап

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.28eur93.73

    В первый день юридического форума в Петербурге открыли памятник правоведу Анатолию Кони

    2026
    11 комментариев

    В Петербурге у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте открыли памятник правоведу Анатолию Кони. Торжественное мероприятие прошло утром 26 июня, в первый день Петербургского международного юридического форума.

    На церемонии открытия присутствовали министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Петербурга Александр Беглов, гендиректор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин и президент Фонда Кони Людмила Кулешова.

    «Анатолий Федорович Кони является для нас иконой профессионального мастерства, профессиональной репутации. Одна из трех медалей Министерства юстиции — ведомственная награда — носит имя нашего великого соотечественника», — приводят слова Константина Чуйченко на открытии памятника в пресс-службе администрации Петербурга.

    Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Памятник Кони установили у Национальной библиотеке не просто так. Правовед сыграл большую роль в истории российской литературы. В 1902 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе за биографический очерк о Федоре Гаазе.

    Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Анатолий Кони родился в Санкт-Петербурге в 1844 году. Он был членом государственного совета, обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего сената, профессором Петроградского университета (ныне СПбГУ) и судьей чести в Петроградском отделении Всероссийского союза писателей. Правовед умер от воспаления легких в 1927 году в Ленинграде.

    Напомним, что в этом году Петербургский международный юридический форум пройдет с 26 по 28 июня. Он станет площадкой для первого совещания министров юстиции стран БРИКС. По словам главы Минюста РФ Константина Чуйченко, «сотрудничество минюстов БРИКС заслуживает собственной специальной площадки».

    Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
    Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПамятникАнатолий Кони
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close