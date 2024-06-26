В первый день юридического форума в Петербурге открыли памятник правоведу Анатолию Кони

В Петербурге у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте открыли памятник правоведу Анатолию Кони. Торжественное мероприятие прошло утром 26 июня, в первый день Петербургского международного юридического форума.
На церемонии открытия присутствовали министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Петербурга Александр Беглов, гендиректор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин и президент Фонда Кони Людмила Кулешова.
«Анатолий Федорович Кони является для нас иконой профессионального мастерства, профессиональной репутации. Одна из трех медалей Министерства юстиции — ведомственная награда — носит имя нашего великого соотечественника», — приводят слова Константина Чуйченко на открытии памятника в пресс-службе администрации Петербурга.
Памятник Кони установили у Национальной библиотеке не просто так. Правовед сыграл большую роль в истории российской литературы. В 1902 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе за биографический очерк о Федоре Гаазе.
Анатолий Кони родился в Санкт-Петербурге в 1844 году. Он был членом государственного совета, обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего сената, профессором Петроградского университета (ныне СПбГУ) и судьей чести в Петроградском отделении Всероссийского союза писателей. Правовед умер от воспаления легких в 1927 году в Ленинграде.
Напомним, что в этом году Петербургский международный юридический форум пройдет с 26 по 28 июня. Он станет площадкой для первого совещания министров юстиции стран БРИКС. По словам главы Минюста РФ Константина Чуйченко, «сотрудничество минюстов БРИКС заслуживает собственной специальной площадки».