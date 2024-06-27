Ондатра обозревает Петербург из Невы

Необычного петербуржца заметил фотограф «Фонтанки» 27 июня в Неве у проспекта Обуховской Обороны. Это ондатра, или мускусная крыса.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Ондатры живут в петербургских реках: в Оккервиле, в притоках Невы, где спокойнее, чем в самой Неве, и есть кормовая база (они в основном вегетарианцы), рассказал «Фонтанке» биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».
Историческая родина этих грызунов — Северная Америка. В нашу страну ондатр как ценный промысловый вид (а у ондатры красивый, ноский мех) специально завезли в первой половине XX века, и они быстро акклиматизировались и расплодились. В природе на открытых территориях, например на болотах, они, как бобры, делают хатки, а в городе роют норы на берегах. «Фонтанка» не раз показывала местных ондатр.