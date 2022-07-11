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    Мускусная крыса — теперь ваш сосед. Она приехала из Америки и захватывает Петербург

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    Ондатры, они же мускусные крысы, живут у нас под боком, прямо на территории Петербурга. Ещё век назад их здесь вообще не было. А теперь любители природы могут устроить фотоохоту на них рядом с домом.

    «Вселенец из Северной Америки» в наших краях чувствует себя вполне комфортно. Редкие кадры, снятые на реке Оккервиль в Петербурге, показывает 11 июля зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Знакомьтесь: мускусная крыса — или, по-другому, ондатра. Внешне зверек похож на смесь бобра с крысой. Исторической родиной этих грызунов является Северная Америка. В нашу страну ондатру как ценный промысловый вид — а у ондатры красивый ноский мех — специально завезли в первой половине XX века. Зверьки быстро акклиматизировались и теперь обитают в России повсеместно, кроме тундры. Грызуны живут даже в крупных городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург», — рассказывает зоолог.

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