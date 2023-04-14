На «Северной верфи» спасали бобра и ондатру. Они пять дней ютились на одной тающей льдине

На территории петербургского судостроительного завода «Северная верфь» провели операцию по спасению бобра и ондатры, которые оказались в ловушке на льдине рядом с одним из судов. Доставали их вместе со спасателями из «Кошкиспас».

Неучтенных жильцов обнаружили в заводском достроечном бассейне. Работники «Северной верфи» заметили тающую льдину, зажатую между пирсом, корпусом строящегося корабля и кранцами, на которой сидели бобер и ондатра. «Ранее таких инцидентов на заводе не было. По мнению очевидцев, животные были дезориентированы, ослаблены и практически не могли передвигаться», — рассказали 14 апреля в пресс-службе АО ОСК.

Что делать с животными, никто не знал. Судостроители подкармливали их чем могли — молодыми ветками и овощами, и сколотили страховочный плотик в надежде вывезти их на открытую воду, когда льдина растает. Параллельно обратились к волонтерам службы спасения животных «Кошкиспас». К этому моменту бобер и ондатра провели на льдине уже пять дней.



Трое спасателей, имевших опыт ловли бобров, с полным облачением для поимки диких животных приехали на место и вместе с работниками верфи за 15 минут поймали грызунов. Обоих передали для обследования в центр реабилитации диких животных «Сирин», добавили в «Кошкиспасе». После животных либо оставят на лечение, либо выпустят в одном из областных заказников.