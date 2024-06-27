Девочка, пропавшая без вести после схода вагонов, найдена

В Коми найдена живой 15-летняя девочка, которая числилась пропавшей без вести после схода поезда. Об этом сообщает 27 июня ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты.



Число погибших остается прежним — два человека.



Напомним, вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный. По предварительной версии, причиной стал подмыв полотна из-за обильных дождей. Всего пострадали более 40 человек, госпитализированы 10. Семеро, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.