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    Девочка, пропавшая без вести после схода вагонов, найдена

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    В Коми найдена живой 15-летняя девочка, которая числилась пропавшей без вести после схода поезда. Об этом сообщает 27 июня ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты.

    Число погибших остается прежним — два человека.

    Напомним, вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный. По предварительной версии, причиной стал подмыв полотна из-за обильных дождей. Всего пострадали более 40 человек, госпитализированы 10. Семеро, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.

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    Поезд сошел с рельсовКоми
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