На месте схода вагонов в Коми — уже два тела

Количество погибших в результате ЧП с поездом в Коми растет. На месте схода вагонов обнаружены уже тела двух человек. Пока не установлено местонахождение ещё одного пассажира, ведутся его поиски. Об этом утром 27 июня сообщает РЖД. RT со ссылкой на СК передает, что пропавшая без вести — девочка.

Родственники погибших получат страховые выплаты по 2 млн 25 тыс. рублей и дополнительно по 2 млн рублей от компании. Пострадавшим, но не госпитализированным, выплатят по 500 тыс. рублей, а попавшим в больницы — по 1 млн рублей.

Первого погибшего, напомним, нашли под одним из вагонов. Медицинская помощь, по данным РЖД на 26 июня, потребовалась 46 пострадавшим. Госпитализированы 10 человек. Семеро, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.

Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный. По предварительным данным, причиной стал подмыв полотна из-за обильных дождей.