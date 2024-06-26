Что известно о ЧП с поездом в Коми. Сообщают о десятках пострадавших

При сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми, по предварительным данным, пострадали несколько десятков человек. В РЖД назвали возможную причину происшествия.

В 18:12 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда № 511, который следовал из Воркуты в Новороссийск. В составе было 14 вагонов. Всего в момент происшествия в поезде было 232 пассажира, сообщили в пресс-службе РЖД.