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    Что известно о ЧП с поездом в Коми. Сообщают о десятках пострадавших

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    Северо-Западная транспортная прокуратура

    При сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми, по предварительным данным, пострадали несколько десятков человек. В РЖД назвали возможную причину происшествия.

    В 18:12 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда № 511, который следовал из Воркуты в Новороссийск. В составе было 14 вагонов. Всего в момент происшествия в поезде было 232 пассажира, сообщили в пресс-службе РЖД.

    По данным СК, погибших в результате схода вагонов нет. Пострадали, по предварительным данным, около 70 человек, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В РЖД пообещали оказать помощь всем пострадавшим. Северо-Западная транспортная прокуратура показала кадры с места происшествия. На них видно, что вагоны упали с насыпи, один частично попал в воду.

    Предварительной причиной произошедшего в РЖД назвали подмыв полотна в результате сильных дождей. К месту ЧП направили два восстановительных поезда. По информации Минздрава региона, медики выехали на место, но не могут подобраться из-за бездорожья, в ближайшее время туда вылетят три вертолета, передает ТАСС.

    По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Воркутинская транспортная прокуратура взяла расследование на контроль. На место также вылетел глава республики Владимир Уйба.

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