В Коми с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

Девять из четырнадцати вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми 26 июня. Авария произошла на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги, сообщает пресс-служба РЖД.

Информация о пострадавших уточняется. В экстренных службах «Интерфаксу» рассказали, что травмы получили несколько человек, не уточняя их тяжесть.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. На место происшествия вылетел глава Коми Владимир Уйба, чтобы координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.

