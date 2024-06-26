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    В Коми с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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    Девять из четырнадцати вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми 26 июня. Авария произошла на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги, сообщает пресс-служба РЖД.

    Движение поездов приостановлено. На место направлены оперативные службы.

    Информация о пострадавших уточняется. В экстренных службах «Интерфаксу» рассказали, что травмы получили несколько человек, не уточняя их тяжесть.

    Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. На место происшествия вылетел глава Коми Владимир Уйба, чтобы координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.

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