После схода пассажирского поезда с рельсов в Коми возбудили уголовное дело

В Республике Коми возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов пассажирского поезда. Предварительно известно, что жертв в результате происшествия нет.



Вечером 26 июня на перегоне Инта — Угольный сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. «Предварительно установлено, что погибших нет, информация о пострадавших уточняется», — сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проверку по факту произошедшего организовала также Северо-Западная транспортная прокуратура.