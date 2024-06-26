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    После схода пассажирского поезда с рельсов в Коми возбудили уголовное дело

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    В Республике Коми возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов пассажирского поезда. Предварительно известно, что жертв в результате происшествия нет.

    Вечером 26 июня на перегоне Инта — Угольный сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. «Предварительно установлено, что погибших нет, информация о пострадавших уточняется», — сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проверку по факту произошедшего организовала также Северо-Западная транспортная прокуратура.

    На место происшествия выехали воркутинский транспортный прокурор, руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты. Глава Республики Коми Владимир Уйба также написал в своем telegram-канале, что вылетел на место, чтобы координировать спасательную операцию.

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    КомиПоезд сошел с рельсов
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