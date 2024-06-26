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    При сходе вагонов поезда в Коми тяжело пострадали семеро, в том числе ребенок

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    Новые данные о пострадавших в происшествии с пассажирским поездом в Коми публикует РЖД. К медикам обратились более 40 человек. Состояние семерых оценивают как тяжелое.

    По предварительным данным, всего в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда за медицинской помощью обратились 46 человек, сообщили в пресс-службе РЖД. Четверых наиболее пострадавших, в том числе одного ребенка, доставили в Инту на восстановительном поезде и передали медикам.

    МЧС России

    В администрации Воркуты сообщили, что всего в Инту привезли семерых пострадавших в тяжелом состоянии. Ребенка и одного взрослого увезли на скорой. Ещё пять человек с переломами доставили в центральную городскую больницу Инты. «Речь о переломах плеча, бедра и позвоночника», — говорится в сообщении администрации в официальной группе во «ВКонтакте».

    Администрация Инты также предупреждает о мошенниках, которые «уже объявляют о сборе помощи пострадавшим». Никаких сборов сейчас не проводится, подчеркивают в пресс-службе. Сейчас пострадавших доставляют в ПВР, где их снабдят всем необходимым. «Сборов на лечение пострадавших тоже быть не может, так как сейчас они только прибыли на обследования к врачам», — говорится в сообщении.

    Напомним, вечером 26 июня на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда, ехавшего из Воркуты в Новороссийск. Жертв в происшествии нет, а данные о пострадавших поступали различные: ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщал примерно о 70, глава региона Владимир Уйба — о 20. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной аварии в РЖД назвали подмыв полотна в результате обильных осадков.

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    КомиПоезд сошел с рельсов
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