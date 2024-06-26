При сходе вагонов поезда в Коми тяжело пострадали семеро, в том числе ребенок

Новые данные о пострадавших в происшествии с пассажирским поездом в Коми публикует РЖД. К медикам обратились более 40 человек. Состояние семерых оценивают как тяжелое.



По предварительным данным, всего в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда за медицинской помощью обратились 46 человек, сообщили в пресс-службе РЖД. Четверых наиболее пострадавших, в том числе одного ребенка, доставили в Инту на восстановительном поезде и передали медикам.