Глава Коми: При сходе вагонов поезда пострадали 20 человек, есть тяжелые

Глава Республики Коми Владимир Уйба уточнил информацию о числе пострадавших при сходе с рельсов пассажирских вагонов 26 июня. Часть поезда осталась на путях и доедет до станции самостоятельно.



В результате ЧП пострадали 20 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил Уйба в своем telegram-канале. Ранее ТАСС сообщал, что пострадавших — около 70 человек. Всего в поезде, по данным руководства Инты, находилось 215 пассажиров, добавил он. Медики уже оказывают помощь пострадавшим.

По словам главы региона, обрушился только «хвост» поезда, тепловоз и пять передних вагонов стоят на рельсах. «Состав из целых вагонов сейчас выдвинется в Инту. По моему указанию в Инте наготове на перроне стоят автобусы. Они встретят всех 215 пассажиров», — добавил Уйба.