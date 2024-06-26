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    Глава Коми: При сходе вагонов поезда пострадали 20 человек, есть тяжелые

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    Глава Республики Коми Владимир Уйба уточнил информацию о числе пострадавших при сходе с рельсов пассажирских вагонов 26 июня. Часть поезда осталась на путях и доедет до станции самостоятельно.

    В результате ЧП пострадали 20 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил Уйба в своем telegram-канале. Ранее ТАСС сообщал, что пострадавших — около 70 человек. Всего в поезде, по данным руководства Инты, находилось 215 пассажиров, добавил он. Медики уже оказывают помощь пострадавшим.

    По словам главы региона, обрушился только «хвост» поезда, тепловоз и пять передних вагонов стоят на рельсах. «Состав из целых вагонов сейчас выдвинется в Инту. По моему указанию в Инте наготове на перроне стоят автобусы. Они встретят всех 215 пассажиров», — добавил Уйба.

    Пострадавших отвезут в районную больницу, а остальных пассажиров расселят в гостиницах, пунктах временного размещения, школах и других социальных учреждениях.

    Напомним, в седьмом часу вечера 26 июня в Коми сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда сообщением Воркута — Новороссийск. Предварительной причиной в РЖД назвали подмыв полотна из-за сильных дождей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте по статье 263 УК РФ.

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    КомиПоезд сошел с рельсов
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