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    Под опрокинувшимся вагоном в Коми найдено тело

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    Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

    ЧП с поездом в Республике Коми оказалось смертельным. При осмотре места происшествия под одним из опрокинувшихся вагонов следователи нашли тело мужчины, сообщает 27 июня Следственный комитет.

    Кадр из видео Северо-Западной транспортной прокуратуры
    Кадр из видео Северо-Западной транспортной прокуратуры
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    На перегоне Инта — Угольный, напомним, сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. По данным властей Коми, госпитализированы 10 пострадавших. По данным РЖД, движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД уже восстановлено по одному пути. Утром 27 июня восемь составов следуют с опозданием, в том числе поезд № 118 Санкт-Петербург — Лабытнанги.

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    Пассажиры из поезда Воркута — Новороссийск пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5:14 мск и следует в Новороссийск, как сообщает РЖД, «отдельным ускоренным графиком».

    Девять вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной стал подмыв полотна из-за обильных дождей. Медицинская помощь потребовалась 46 пострадавшим, семеро, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте.

    Кадр из видео Северо-Западной транспортной прокуратуры
    Кадр из видео Северо-Западной транспортной прокуратуры

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