Приговор казахстанскому министру Бишимбаеву за убийство жены Салтанат Нукеновой оставлен в силе

Апелляционный суд Астаны 26 июня постановил оставить без изменения приговор в отношении экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, признанного виновным в истязании и убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Об этом со ссылкой на заявление судьи Шынар Ергалиевой сообщает Интерфакс.

На апелляционном заседании защита бывшего министра просила отменить приговор первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение, в то время как представители потерпевшей стороны настаивали, что приговор нужно оставить без изменения. Теперь судебные акты могут быть обжалованы и опротестованы в кассационном порядке только в Верховном суде

