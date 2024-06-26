Приговор казахстанскому министру Бишимбаеву за убийство жены Салтанат Нукеновой оставлен в силе

Апелляционный суд Астаны 26 июня постановил оставить без изменения приговор в отношении экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, признанного виновным в истязании и убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Об этом со ссылкой на заявление судьи Шынар Ергалиевой сообщает Интерфакс.
На апелляционном заседании защита бывшего министра просила отменить приговор первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение, в то время как представители потерпевшей стороны настаивали, что приговор нужно оставить без изменения. Теперь судебные акты могут быть обжалованы и опротестованы в кассационном порядке только в Верховном суде
Ранее суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью, а также за истязание. Двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов был приговорен к четырем годам за укрывательство особо тяжкого преступления.
Трагедия произошла 9 ноября 2023 года. В суде показали кадры видеосъемки, на которых была запечатлена Нукенова в день убийства: женщина ползает по полу, а за кадром голос, похожий на голос экс-министра, оскорбляет женщину и задает ей вопросы личного характера. Бишимбаев назвал видеозаписи подделкой и заявил, что супруга психологически мучила его всю ночь и «довела». По его словам, в тот роковой день Нукенова якобы срывала с себя одежду и драгоценности, которые он ей дарил, в нетрезвом виде ходила голышом.
После задержания Бишимбаева в Казахстане был принят закон о криминализации домашнего насилия.