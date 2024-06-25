    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    763мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.37eur94.08

    «Систематически совершали мошенничества в отношении мужчин». Фигурантов дела о консуматоршах отправили под арест до августа

    1756
    8 комментариев

    Четырех обвиняемых по делу о консуматоршах отправили под арест до 23 августа. Такое решение вынес Октябрьский районный суд 24 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов.

    Задержанным вменяют четыре эпизода по ст. 159 УК РФ, ч. 4, — мошенничество, совершенное организованной группой. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе ОПГ, систематически «совершали мошенничества в отношении мужчин». Фигуранты организовывали встречи с консуматоршами в специально подготовленных для этого заведениях и создавали условия для того, чтобы мужчины покупали еду и напитки по многократно завышенной цене.

    Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя. Никто из четырех фигурантов вину не признал.

    Как уже рассказывала «Фонтанка», по делу о консуматоршах 24 июня задержали тринадцать человек. Оперативники уголовного розыска вместе с СОБРом нагрянули в рестораны «Веджетерия» и «Дегустерия», куда организованная группа заманивала мужчин под предлогом свиданий и продавала им еду и напитки по завышенным ценам. Некоторые пострадавшие умудрялись оставлять в кассе сотни тысяч рублей.

    Десять человек отпустили под подписку о невыезде, троих задержали процессуально. Среди них 26-летний петербуржец, ранее судимый за уклонение от прохождения воинской службы, его ровесница, тоже из Петербурга, а также жители Чеченской Республики и Дагестана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close