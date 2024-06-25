«Систематически совершали мошенничества в отношении мужчин». Фигурантов дела о консуматоршах отправили под арест до августа

Четырех обвиняемых по делу о консуматоршах отправили под арест до 23 августа. Такое решение вынес Октябрьский районный суд 24 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Задержанным вменяют четыре эпизода по ст. 159 УК РФ, ч. 4, — мошенничество, совершенное организованной группой. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе ОПГ, систематически «совершали мошенничества в отношении мужчин». Фигуранты организовывали встречи с консуматоршами в специально подготовленных для этого заведениях и создавали условия для того, чтобы мужчины покупали еду и напитки по многократно завышенной цене.
Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя. Никто из четырех фигурантов вину не признал.
Как уже рассказывала «Фонтанка», по делу о консуматоршах 24 июня задержали тринадцать человек. Оперативники уголовного розыска вместе с СОБРом нагрянули в рестораны «Веджетерия» и «Дегустерия», куда организованная группа заманивала мужчин под предлогом свиданий и продавала им еду и напитки по завышенным ценам. Некоторые пострадавшие умудрялись оставлять в кассе сотни тысяч рублей.
Десять человек отпустили под подписку о невыезде, троих задержали процессуально. Среди них 26-летний петербуржец, ранее судимый за уклонение от прохождения воинской службы, его ровесница, тоже из Петербурга, а также жители Чеченской Республики и Дагестана.