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    По делу о петербургских консуматоршах задержаны 13 человек, четверых оставили в камере

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    Тринадцать человек были задержаны накануне в Петербурге по делу о консуматоршах, которые водили клиентов в «Веджетерию» и «Дегустерию». Как стало известно «Фонтанке», оперативники уголовного розыска вместе с СОБРом прошлись по адресам фигурантов.

    Девять человек отпущены под подписку о невыезде. Трое задержаны процессуально. Среди них 26-летний петербуржец, ранее судимый за уклонение от прохождения воинской службы, его ровесница, тоже из Петербурга, а также жители Чеченской республики и Дагестана.

    Ранее «Фонтанка» писала, что полиция пришла в два ресторана, расположенные в центре Петербурга и на Васильевском острове. Оперативники полагают, что организованная группа заманивала туда доверчивых мужчин под предлогом свидания с девушкой. Кавалерам приходилось покупать напитки и еду по многократно завышенным ценам. Если посетители начинали скандалить, их успокаивали крепкие охранники из южных регионов. Некоторые мужчины умудрялись оставлять в кассе сотни тысяч рублей. Подробнее о схеме — в материале «Фонтанки».

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