После пожара во Фрязино начались обыски. В здании около 50 арендаторов

После пожара во Фрязино правоохранители провели обыски в местах проживания директоров организации, управляющей зданием, а также организаций, арендующих помещения. Идут допросы. Об этом 25 июня сообщает ГСУ СК по Московской области.

Все помещения в здании сданы в аренду разным организациям — всего их около полусотни.

По одной из версий, причиной пожара является неисправность электропроводки. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте пожара. Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ.

