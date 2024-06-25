После пожара во Фрязино начались обыски. В здании около 50 арендаторов

После пожара во Фрязино правоохранители провели обыски в местах проживания директоров организации, управляющей зданием, а также организаций, арендующих помещения. Идут допросы. Об этом 25 июня сообщает ГСУ СК по Московской области.
Все помещения в здании сданы в аренду разным организациям — всего их около полусотни.
По одной из версий, причиной пожара является неисправность электропроводки. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте пожара. Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ.
«Установлено, что возгорание произошло в помещении, находящемся на 5-м этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий», — говорится в сообщении.
Подтверждена информация о смерти шести человек, точное количество погибших устанавливается.
Напомним, пожар в офисном здании начался днем 24 июня, огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. Вчера точно было известно, что погибли двое мужчин, которые выпрыгнули из окна. Шесть человек остались внутри, и предполагалось, что они тоже вряд ли выжили. К утру в здании нашли четыре тела. Один человек выжил, он находится на ИВЛ.